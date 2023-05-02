“وجهة فكر” حماد النومسي.. كتاب سياسي حقوقي إنساني

صدر حديثا عن مركز طروس للنشر والدرسات الاستراتيجية كتاب ( وجهة فكر ) لمؤلفه الأستاذ / حماد مشعان النومسي.

وقد اقيم حفل توقيع لكتاب ( وجهة فكر ) في مقر مكتبة ومركز طروس للنشر كما أقيمت على هامش حفل التوقيع ندوة ( وقفات فكرية ) والحلقة النقاشية حول كتاب (وجهة فكر) .

وشارك في حفل التوقيع والندوة والحلقة النقاشية المصاحبة لهما الكثير من جمهور الفكر ومتابعي و محبي حماد النومسي.

يعتبر كتاب ( وجهة فكر ) هو الإصدار الأول لرئيس حزب المحافظين المدني الاستاذ حماد مشعان النومسي وينطلق هذا الكتاب بلا شك من المرجعية الفكرية لمؤلفه كما يستند في الكثير من مرتكزاته على الارث السياسي لهذا المؤلف

ويتمحور دائما حول مايمتلكه كاتبه من اهتمامات و ما تتملكه من هموم وطنية واسلامية فكرياً وثقافياً وسياسياً.

( وجهة فكر ) هو كتاب سياسي حقوقي إنساني بشكل عام ، يتكون من عدة أبواب وفصول رسمت من وجهة نظر المؤلف خارطة طريق انسانية واجتماعية وثقافية وسياسية مؤطرة بممرات قانونية ودستورية رصينة جدا تراعي الفقه السياسي الصحيح و فقه الواقع وتلتزم كثيرا بالممرات التاريخية اللازمة

كتاب ( وجهة فكر ) عبارة عن مزيج بين الابحاث والدراسات والنظريات السياسية والتي بعضها تعتبر غير مسبوقة

وهو محاولة من مؤلفه لاثراء المكتبة الإنسانية بأنساق مفاهيمية صحيحة وأفكار استشرافية جديدة ، كما أن هذا الكتاب هو مصافحة أولى لحماد النومسي في عالم تأليف الكتب نتمنى أن تحمل هذه المصافحة (الدفء الفكري) المأمول .

والمؤلف حماد النومسي هو رئيس حزب المحافظين المدني وعضو جمعية الصحافيين الكويتية و عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب وكاتب في جريدة سبر و الأنباء و كذلك يكتب في أماكن أخرى متعددة .

كتاب ( وجهة فكر ) يباع حالياً بواسطة مكتبة ومركز طروس للنشر

نتمنى لكم قراءة ماتعة وفائدة حقيقية وملموسة.