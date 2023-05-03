“القوى العاملة”: فتح أطر التعاون لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وجه بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن توجيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.

وبينت أنها تقوم بتطبيق قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

وأكدت أن هذه التوجهات تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.