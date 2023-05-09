إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية

اعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الطبية.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ما تقوم به دولة الكويت من جهود في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لمختلف دول ومناطق العالم يجعلها موضع تقدير واحترام عالميا لاسيما في السودان.

وأضاف انه تم تقديم 60 طنا من المواد الصحية والغذائية من خلال الجسر الجوي الى السودان مشيرا الى مواصلة تقديم المساعدات للشعب السوداني الشقيق.

وأعرب المعراج عن بالغ الشكر والتقدير لجمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية لجهودهما والتنسيق مع الجمعية لايصال المساعدات الطبية للمستشفيات والمساعدات الغذائية للمواطنين السودانيين الذين هم بأمس الحاجة للدواء والغذاء.

وذكر ان تلك المساعدات تأتي استكمالا لجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي الإنسانية لمساندة الشعب السوداني الشقيق معربا عن التقدير والشكر لوزارة الخارجية الكويتية ووزارتي الصحة والمالية على تعاونها لايصال المساعدات بشكل عاجل للسودان.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.