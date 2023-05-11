وزارة الكهرباء والماء: إيصال التيار لأول قسيمة في منطقة المطلاع السكنية

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الخميس إيصال التيار الكهربائي إلى أول قسيمة في منطقة المطلاع السكنية.

وقال رئيس قسم تشغيل التيار في محافظة الجهراء المهندس محمد العتيبي في تصريح صحفي إن الوزارة تلقت نحو 103 طلبات لإيصال التيار الكهربائي إلى تلك المنطقة.

وأكد العتيبي حرص وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس مطلق ابو رقبه ووكيلة الوزارة المهندسة مها العسعوسي ووكيل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية المهندس سعد الرشيدي على إيصال التيار لجميع أصحاب الطلبات وفقا للجدول الزمني المحدد.