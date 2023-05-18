محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 19 مايو 2023

18 مايو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
19 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 27&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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