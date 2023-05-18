حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 19 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 37°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.