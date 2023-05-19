محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 مايو 2023

19 مايو، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
20 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 52 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 27&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق