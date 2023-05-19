حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
20 مايو 2023
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 52 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .
ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
أضف تعليق