حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 52 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 37°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.