محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 21 مايو 2023

20 مايو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
21 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
معتدل و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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