محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 مايو 2023

22 مايو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
23 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 42°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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