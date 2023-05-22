حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 42°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.