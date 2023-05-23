محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 24 مايو 2023

23 مايو، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
24 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 33&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق