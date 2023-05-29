محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 30 مايو 2023

29 مايو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
30 مايو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 31&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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