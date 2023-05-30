حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 31 مايو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.