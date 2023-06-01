حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 02 يونيو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية على فترات 25 – 65 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 31°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي تتحول إلى هائج الموج لاحقا

– ارتفاع الموج:

8 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.