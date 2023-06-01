حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 02 يونيو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
02 يونيو 2023
حالة الطقس
نهارًا:
حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية على فترات 25 – 65 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي تتحول إلى هائج الموج لاحقا
– ارتفاع الموج:
8 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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