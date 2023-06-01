محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 02 يونيو 2023

1 يونيو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
02 يونيو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية على فترات 25 – 65 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 31&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي تتحول إلى هائج الموج لاحقا

– ارتفاع الموج:

8 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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