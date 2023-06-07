“السكنية” تعلن جاهزية 30593 قسيمة للتسليم ضمن ثلاثة مشاريع قائمة

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء جاهزية 30593 قسيمة سكنية للتسليم للمواطنين ضمن مشاريع جنوب عبدالله المبارك وخيطان إضافة إلى الضواحي (N 1 – N3 – N4 – N5 – N12) بمدينة المطلاع السكنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنه بناء على توجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبورقبة جرى زيادة حجم القسائم السكنية الجاهزة للتسليم الفعلي للمواطنين ضمن المشروعات المشار إليها.

وأضاف البيان انه تم تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لـ26758 مواطنا ضمن المشاريع المذكورة خلال مايو الماضي لاستكمال إجراءات الحصول على أذونات البناء بالتنسيق والتعاون مع بلدية الكويت وبنك الائتمان.

وكشفت عن الانتهاء من توزيع كافة الشقق السكنية ضمن مشروع السكن العامودي في مدينة جابر الأحمد بإجمالي 520 شقة وذلك بعد إتمام توزيع 60 شقة الأسبوع الماضي.