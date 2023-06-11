وزير التربية: خريجو الثانوية سيجدون مقاعد لهم محليا وخارجيا

طمأن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني خريجي الثانوية العامة بأنهم سيجدون مقاعد لهم في التعليم العالي وفق الشروط والنسب المعلنة سواء في البعثات الداخلية أو الخارجية أو جامعتي الكويت وعبدالله السالم أو في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب.

وأضاف الوزير العدواني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب جولة تفقدية على عدد من المدارس للاطمئنان على حسن سير الاختبارات النهائية للصف الـ12 التي انطلقت اليوم الأحد أن مؤسسات التعليم العالي أعدت خطة لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة بحيث يتم استيعاب جميع الخريجين الذين يحققون نسب القبول المعتمدة سابقا إضافة إلى خطط الابتعاث الداخلي والخارجي.

وأوضح أنه على الطلبة الذين يرغبون بالدراسة في الخارج على حسابهم الخاص ضرورة اختيار جهات وجامعات تحقق متطلبات جودة التعليم والابتعاد عن بعض الجهات التي لا تقدم تعليما يتناسب مع الشهادات التي تمنحها لأنه “لن يتم اعتماد شهاداتها من قبل وزارةالتعليم العالي”.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أمس السبت فتح باب التسجيل في خطة البعثات للعام الدراسي (2023 / 2024) وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك اعتبارا من 10 يونيو الحالي وحتى 2 يوليو المقبل.