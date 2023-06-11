“هيئة البيئة” تؤكد ضرورة تدوير النفايات البلاستيكية لخطورتها على الصحة والبيئة

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري اليوم الأحد ضرورة تدوير النفايات البلاستيكية والتقليل من استخدامها نظرا لخطورتها على الصحة والبيئة البرية والبحرية والنظم الايكولوجية والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار (الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية) بمشاركة جهات عدة إذ يعد هذا اليوم أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية حيث يحتفل به ملايين الأشخاص حول العالم.

وأوضحت الكندري أنه وفقا لمسوحات الهيئة فإن كمية النفايات البلاستيكية المتولدة سنويا في البلاد تقدر بنحو 314 ألف طن بنسبة 13 في المئة من إجمالي النفايات الصلبة مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعادة تدوير حوالي 8 بالمئة منها.

وأضافت أن الهيئة ستركز على نموذج الاقتصاد الدائري لتحويل أنماط الاستهلاك والإنتاج إلى الأعلى استدامة من خلال دعم التكنولوجيا وإعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير والتغير السلوكي طويل الأجل الذي يجب اتخاذه للقضاء على التلوث البلاستيكي بشكل فعال.

وذكرت ان الهيئة قامت بإطلاق حملة إعلامية في فبراير الماضي لتغيير سلوك استهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.