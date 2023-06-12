“الإعلام” تحيل وسائل إعلام إلكترونية إلى النيابة لنشرها لقاءات صحفية مع طلبة المدارس

أحالت لجنة رصد المخالفات الإعلامية بوزارة الإعلام اليوم الاثنين عددا من الوسائل الإعلامية الإلكترونية للنيابة العامة لنشرها لقاءات مع طلبة المدارس أثناء تأديتهم الاختبارات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة لافي السبيعي في بيان إن هذه الإحالة جاءت نظرا لمخالفة تعميم الوزارة الصادر في 23 مايو الماضي بحظر إجراء لقاءات صحفية مع طلبة المدارس ما يعرضهم لمساءلة قانونية أو يعرض حياتهم للخطر.

واضاف السبيعي أن الوزارة تهيب بالجميع ضرورة الالتزام بالقانون وعدم مخالفة اللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة للعمل الإعلامي الإلكتروني والمرئي والمسموع.