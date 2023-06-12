“ناقلات النفط” تدشن أعمال إقامة محطتي توليد للكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

دشنت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم الاثنين أعمال إقامة محطتي توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بهدف تزويد فرعي تعبئة الغاز المسال (الشعيبة وأم العيش) بالطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل عبر مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الشيخ خالد أحمد الصباح في كلمة له خلال حفل التدشين إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة (ناقلات النفط) الطموحة والرامية إلى الحفاظ على البيئة ومنع التلوث من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبين الشيخ خالد الصباح أن (ناقلات النفط) أول شركة تتجه للطاقة الشمسية في تعزيز وتمكين الطاقة الذاتية من خلال استغلال الطاقة الشمسية لمصنعي تعبئة الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش.

وأوضح أن هذا المشروع سيوفر 7 ميغاواط من الكهرباء والتي تعادل 16 ألف برميل نفط سنويا سيتم توفيرها بما يقارب تخفيض انبعاث 8360 طن سنويا من الغازات الدفيئة.

وأكد أن تدشين هذا المشروع جاء انطلاقا من استراتيجية التحول في الطاقة 2050 لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في إطار سعي المؤسسة لتحقيق معدل صفري حيادي من الانبعاثات المباشرة أو غير المباشرة.

وذكر أن شركة ناقلات النفط تقوم بأخذ عدة تدابير لضمان تقليل بصمتها الكربونية والتي شملت تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتها لمواجهة ظواهر التغير المناخي والتأثير السلبي للانبعاثات الغازية الضارة للبيئة.

من جانبه قال رئيس فريق عمل مشاريع الغاز والمشرف على مشروع الطاقة المتجددة في (ناقلات النفط) سعد القحطاني في كلمة مماثلة إن هذا المشروع يعتبر فريدا من نوعه وخطوة غير مسبوقة لتشغيل منشآت نفطية حيوية اعتمادا على الطاقة النظيفة المتجددة.

وأوضح القحطاني أن المشروع يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستدام لتشغيل مصانع تعبئة الغاز المسال التابعة للشركة من هذه المصادر بشكل كامل.

وذكر أن المشروع يعكس التعاون المثمر مع معهد الكويت للأبحاث العلمية كمستشار فني للمشروع ويعطي الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أعمال مهمة في القطاع النفطي ما يحقق الاستفادة الأكبر من خبرات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة لايف إنرجي لأعمال الكهرباء والطاقة المتجددة (الشركة المنفذة للمشروع) حمدالردهان عن امتنانه لإتاحة الفرصة ل(لايف إنرجي) لتنفيذ هذا المشروع المهم.

وأشاد بدور شركة ناقلات النفط الكويتية في دعم مثل هذه المشاريع في مجال الطاقة المتجددة التي ستقوم بدور كبير في تنويع مصادر الطاقة.