“نفط الكويت”: تشغيل خط غاز استراتيجي جديد يمتد من شمال الكويت إلى ميناء الأحمدي

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الثلاثاء تشغيلها خط غاز استراتيجي جديد يمتد من منطقة عمليات شمال الكويت إلى ميناء الأحمدي بحجم 40 بوصة.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذا الخط الذي يبلغ طوله 140 كيلومترا يأتي تماشيا مع خطة مؤسسة البترول الكويتية وخطتها أيضا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وبما يلبي متطلبات السوق المحلي.

وأوضحت أن سعة هذا الخط الاستراتيجي تصل إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية إذ يبدأ من محطة تعزيز الغاز 132 في شمال الكويت مرورا بمنشأتي فصل الغاز والمكثفات في شمال وجنوب الكويت ليصل في النهاية إلى مصفاة ميناء الأحمدي.

وأكدت أن الخط الجديد سيسهم بمواكبة استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 والتي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والاستغلال الأمثل لموارد الكويت الهيدروكربونية.

وبينت أن الخط يلبي متطلبات الأسواق العالمية مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة مع الأخذ بالاعتبار متطلبات المستهلك المحلي.

وكانت شركة نفط الكويت قد بدأت مؤخرا بتشغيل ثمانية خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز إلى مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وذلك بطول إجمالي للخطوط الثمانية يصل إلى 450 كيلومترا.