أسماء 305 مواطنين استدعتهم “السكنية” لقرعة “جنوب سعد العبدالله”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعه من (N3) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 305 قسائم بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 22/11/2003، مبينة أنها ستوزع البطاقات يومي غد الخميس 15 الجاري والأحد 18 منه، وسوف تقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 الجاري، على ان يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري.
ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصياً إلى مبنى «السكنية» في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، موضحة أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور إلى مبنى المؤسسة في جنوب السرة- المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19/6/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، ومبينة «إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان».
وجاءت الأسماء كالتالي:
0001 فهد سالم مبارك العجمى
0002 محمد مرضي سعيد العنزي
0003 صالح يوسف صالح الحصار
0004 احمد عبدالله بن نما النما
0005 احمد علي عيسى حيدر
0006 طارق خالد يعقوب اسماعيل
0007 محمد سعد محمد الشريف
0008 احمد مطلق على الرشيدى
0009 مشارى عبدالسلام محمد العوضى
0010 عبدالرزاق فلاح فارس البصمان
0011 محمد ناهى حسين هزاع
0012 محمد عبدالعزيز حمدان الحمدان
0013 مشعل لافى على الغواص
0014 عدنان صقر عبدالكريم الصقر
0015 سعدون صالح سعدون العتيبي
0016 نواف نهار بداح المطيري
0017 طلال فالح مطلق السبيعى
0018 فلاح ضيدان فالح العجمى
0019 فراس محمد شيخان الفارسى
0020 حامد لافى فالح المطيري
0021 عيسى عبدالله عيسى القصاب
0022 انور جديع رشيد الوشيتان
0023 رشيد عبدالله احتيان الرشيدي
0024 سعود مطلق علي الرشيدي
0025 محمد جاسم عبدالله زيد
0026 مرضي سند حسن الرشيدي
0027 محمد جواد عبدالوهاب العوض
0028 عبدالعزيز شاكر محمود السبيعى
0029 سلمان نجوان جودت حمور
0030 نواف بعيجان خضران المطيري
0031 نامى يوسف عبدالله النامى
0032 حاضر حمود سعد الرشيدى
0033 جاسم هزاع زيد العنزى
0034 عبدالله طالب عبدالرحمن الياسين
0035 بندر حامد باتل المطيري
0036 علي نما محمد القربه
0037 يوسف مزعل عبدالله العتيبي
0038 نواف بدر نايف المطيري
0039 عبدالله اسماعيل عبدالله الخباز
0040 جاسم محمد عبدالله حجيلان العازمى
0041 فيصل عبدالله حسين البناء
0042 ماجد فالح عبدالله الديحانى
0043 عبدالله سعد جعلان الزعبى
0044 ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي
0045 على عبدالرسول محمود بوشهري
0046 نايف سعود بدهان المطيري
0047 منصور راشد فهد الراشد
0048 رشيد فارس سعد سعود الربعي
0049 بسام صالح ناصر بوعباس
0050 حمد منصور محمد العجمى
0051 عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن
0052 على محمد فلاح جفيدان
0053 جراح مسلم سالم الرشيدي
0054 احمد على عبدالله الجبرى
0055 غازي غزاي عبدالله الرشيدي
0056 عادل هزاع جالي الفضلي
0057 احمد عبدالله احمد النجار
0058 وليد ابراهيم خالد الشرف
0059 احمد فرحي وراد مرزوق
0060 احمد هزاع فراج الرشيدي
0061 سعود مبارك سعود العويهان العنزي
0062 صقر احمد صالح الضرمان
0063 علي محمد سعد العتيبي
0064 خليفه عبد العزيز خليفه العسعوسى
0065 عادل مطلق جريد شداد المطيري
0066 احمد حاجي محمود عبدالله
0067 احمد مرزوق عامر العجمى
0068 مساعد علي شهاب احمد العطوان
0069 حسن علي ابراهيم حاجي ابراهيم
0070 خالد وليد خالد الزنكى
0071 يوسف محمد ابراهيم دشتي
0072 مشعل فرحان سعد الرشيدى
0073 عباس يعقوب خميس الغريب
0074 جاسم محمد عايش القطان
0075 راشد زقم غازي الظفيري
0076 حمد مطر عبدالله الجديد
0077 يوسف محمد عباس الميل
0078 ناصر حسن دغيمان المطيري
0079 سعد بريك عاصي الجميلي
0080 هيثم احمد عبدالله الاديب
0081 عبدالعزيز خلف سلمان العريعر
0082 يونس عبدالصمد عبدالواحد عبد علي
0083 عبدالعزيز مكي احمد الصيرفي
0084 نايف مطلق دحام العنزي
0085 سعد مسفر حسن العجمى
0086 مبارك حسن محمد العجمي
0087 سعيد محمد سعيد العجمى
0088 سالم حمد عواد سالم
0089 فهد سالم مرزوق السالم
0090 محمد عبدالوهاب عبدالهادي النجار
0091 حسن عبدالمحسن احمد القطان
0092 جزاع بخيت ماجد بوردن
0093 عساف ناصر خالد العصيمي
0094 حسين جابر محمد هادي
0095 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج
0096 طلال عيد علي العازمي
0097 مسلم شريد مسلم سعد
0098 خالد مطلق حسن الهلفي
0099 سيف عجب عبدالله المطيرى
0100 عبدالله خالد خالد السلطان
0101 محمد ياسين عبدالله الشطي
0102 مبارك محمد مرزوق العازمي
0103 يوسف جاسم حسن اللنقاوي
0104 محمد عبدالله علي الدخيل
0105 مبارك سعد محمد العازمي
0106 محمد ساري دابي المطيري
0107 محمد شبيب مبارك العازمي
0108 خالد خلف دغيم العازمي
0109 مرعب فهيد امنوخ العازمي
0110 بشار عبدالرزاق موسي الداود
0111 محمد فهد محمد بحلق
0112 حمد ارشيد فالح العازمي
0113 يوسف سالم راضي اباالخيل
0114 عبدالله محمد مطلق العتيبي
0115 حمد سالم طالب المري
0116 سعود لافي مسيعيد دباير
0117 احمد عبدالله حمد ابوربيع
0118 مساعد ماجد جاسم العنزي
0119 محمد مرزوق سعود الرطيب
0120 مشاري حجر شعوف المطيري
0121 نايف مبارك سالم العازمي
0122 مشعل فهيد فالح مجلاد
0123 حمدان محمد عبدالله العنزي
0124 علي حسين سلطان البلام
0125 شاهين خليفه ابراهيم الغرير
0126 فهد محمد صالح الحمود
0127 راشد غانم سعيد الميع
0128 نايف علي محمد العازمى
0129 نايف محمد كميخ العجمى
0130 عبدالله ندا فهد المطيري
0131 هادي عبدالمحسن مسفر العجمي
0132 نواف حجي ناصر غريبن
0133 يوسف مهنا مطلق السنافي
0134 مسفر سراج منير العجمى
0135 حسن محمد حسين دشتى
0136 زيد صحن يحيى الهاجرى
0137 مشعل علي خلف العنزي
0138 احمد محمد عبدالله محمد
0139 خالد محمد مبارك الفجى
0140 فارس عبدالله عباس العتيبي
0141 لافي حمود عياد المطيري
0142 محمد عيد مبارك العتيبى
0143 فواز سالم علي العازمي
0144 نايف رفعان وحير العجمي
0145 مساعد عبدالعزيز علي الكندري
0146 ناصر مبخوت محمد العجمى
0147 سالم نعمه شاهر الشمري
0148 محمد فالح سالم الدواي العازمي
0149 خالد مشعل مجحم المطيري
0150 بزيع عمر ثقل العتيبي
0151 ناصر عدنان محمود العسعوسي
0152 عبدالله حمود مرزوق هداب
0153 عايض سفر عايض الهاجري
0154 ماجد لافي مفلح السبيت العازمي
0155 وليد سالم على القيلانى
0156 محمد على عبدالله الكندري
0157 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الضبيان
0158 خالد ضاحى عوض المطيرى
0159 يوسف فوزى احمد السنان
0160 سعيد محماس سعد العازمى
0161 عيد مليح مهل الرشيدي
0162 عبدالله فالح عبدالله العجمي
0163 احمد عبدالله سالم اللوغانى
0164 محمد مسلم سعران الدماك
0165 سليمان سبيل زايد العازمي
0166 راشد محمد ناصر العجمي
0167 محمد عباس خليل مراد
0168 محمد فالح ملوح العازمي
0169 مطلق عياد ثعيان البغيلي
0170 بدر سعد هادي العازمي
0171 بدر عامر علي ارطام العجمي
0172 بدر محمد حمود سعد
0173 فهد محمد خلف الخس
0174 هانى عقاب سعود الشمرى
0175 مسعد سعود سعد النومس
0176 مفرح مسفر مهدي العجمي
0177 فالح محمد سعود العازمي
0178 فهد مبارك خليفه العازمي
0179 فهد فلاح ناصر الشباك
0180 عادل عبدالله عايش الرشيدي
0181 براك سعد محمد الدغيشم
0182 يوسف طحيش جحيش الرشيدي
0183 نمر منور ضاحي المطيري
0184 صادق عبدالحسين سيد عباس الموسوي
0185 متعب عيد سعد حنيان
0186 ناصر بدر عبدالله الخضر
0187 سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي
0188 حسين عبدالرضا حسن القلاف
0189 علي هجاج عجاج العازمي
0190 حسين ناصر حسين العجمى
0191 على احمد ابراهيم دشتى
0192 يوسف عبدالله محمد المريفع
0193 عبدالعزيز عطيه محيبس العتيبي
0194 انور مبارك مطلق الرشيدى
0195 يوسف محمد سعد المويزري
0196 ضاري بدر ناصر المقهوي
0197 صقر ناصر يوسف الصقر
0198 بدر مطلق حماد العازمي
0199 راشد مسلم فهيد العجمي
0200 خالد فهد محمد العراده
0201 نايف مسلط مخلد العتيبي
0202 فيصل على حسن ذياب
0203 جدعان مطلق جدعان العازمي
0204 نصار عايض ناصر المطيري
0205 فهد متعب سعود المطيري
0206 محمد غلوم محمد حاجيه
0207 ناصر مبرد سالم العازمي
0208 سعد عبدالله حليس سلطان
0209 حسين احمد ابراهيم دشتي
0210 سالم مدغم سالم العازمى
0211 مشارى مشعل شبيب المطيرى
0212 فهد حطاب ذعار فرحان
0213 فواز هادى محمد النمران
0214 بندر سعود مبارك سعد مسعد
0215 سامي جزاع حمدان الشمري
0216 سعيد هادى سعيد منصر
0217 وليد خالد شافي المطيري
0218 محمد ابراهيم محمد جمعه
0219 فهد ناصر حسين ابو شلفه
0220 محمود عبدالوهاب محمد القلاف
0221 سعود علي سعيد منصر ناصر
0222 نايف غازي عبدالله العازمي
0223 عبدالله متعب ردعان العازمي
0224 سالم علي مثعي الصواغ العازمي
0225 محمد سويد عبدالمحسن العجمي
0226 عبدالله محمد سعد المطيرى
0227 صالح ناصر هويج العجمي
0228 سعد مضحي سلمان الهبيده
0229 فهد على ضويان العتيبي
0230 مشاري محمد سليمان الفريح
0231 عبدالله عبيد مجبل العصيمي
0232 مشعل محمد علي العجمي
0233 ضارى صقر حمد النجدى
0234 سعد مطلق زايد عوض
0235 جاسم محمد ماطر العازمي
0236 محمد عبدالحليم احمد الراشد
0237 بندر هزاع سعد المطيري
0238 ثامر محمد سعود المعصب
0239 مشعل بجاد محمد العتيبى
0240 فيصل محمد حمدان شلاح
0241 عبدالله خلاوى عبدالله الشمالى
0242 عبدالرحمن فوءاد محمد الشراح
0243 بندر خلف محمد المطيري
0244 عبد الله محمد مصلح المطيرى
0245 فيصل فلاح سلطان المطيري
0246 حمد هادي عبدالله العجمي
0247 عيسى مختار عباس خلف
0248 فيصل محمد عبدالله العنجرى
0249 عيد سلمان مطر الشمرى
0250 حمد ناصر نوار العازمي
0251 نواف محمد صالح العازمي
0252 محمد شايع عضيب الهاجري
0253 فهد ابراهيم سعد الهاجري
0254 عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر
0255 ناصر راشد ثلاب الهاجرى
0256 فهد متعب فهد الرشيدى
0257 احمد محمد احمد معراج
0258 مساعد حسين سعد المويزري
0259 ضاري فلاح منصور سفر
0260 محمد يوسف يعقوب الخليفى
0261 فهد شايع سميح العازمي
0262 خالد عوض فالح الجويسري
0263 تركي بيان مناور الراجحي
0264 طلال صحن سعد السعيدي
0265 وليد صالح لفته بارون
0266 خالد سعيد خميس البدر
0267 عبيد سلمان سالم المطيرى
0268 جاسم محمد حسين محمد السليطين
0269 عبدالرحمن مسلط عبدالرحمن العتيبى
0270 بدر محسن عيد العازمي
0271 فيصل بريدان سيف العازمي
0272 حمود مساعد حمدان العبهول
0273 ابراهيم فيصل عباس دشتي
0274 عبدالرحمن يوسف بدر الخبيزي
0275 عبدالناصر يوسف صالح الكندري
0276 علي عبدالوهاب صالح الدعيج
0277 عادل عبدالرزاق عبدالله الخبيزي
0278 حمود جزال سعود الشمري
0279 مطلق عبدالله مرزوق المطيري
0280 محمد ابراهيم اسماعيل زيد
0281 عبدالرحمن محمد عيد بن عميره
0282 حزمي محمد حرفان السهلي
0283 طلال حديجان سعد مفلح
0284 محمد فهد سعيد العجمي
0285 حمد مجبل مزرم الدواي
0286 محمد جمعان حمد المرزوق
0287 محمد عبدالله غلوم عبدالله
0288 حمود عطيه محمد الشويحان
0289 سليمان عبدالكريم غلوم حيدر
0290 نواف مبارك خليفه العازمي
0291 مبارك شبيب عماش الرشيدي
0292 هانى حسن غلوم الخاجه
0293 رياض خزعل عوده الفضلي
0294 خالد مفلح نابت الدوسري
0295 مبارك عبدالهادي محمد الهاجرى
0296 عبدالله احمد عبداللطيف العتيقي
0297 محمد سالم محمد بوعويان
0298 محمد ابراهيم عبدالله المياس
0299 سعد فهد محمد متعب
0300 عمار حسن غلوم حسين
0301 مبارك فرحان سعد الرشيدي
0302 محمد خالد عبدالله احمد
0303 خالد عبدالله فهران العدواني
0304 سعد حجاب شلاش العنزى
0305 فارس محمد فارس القحطاني
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