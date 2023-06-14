أسماء 305 مواطنين استدعتهم “السكنية” لقرعة “جنوب سعد العبدالله”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعه من (N3) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 305 قسائم بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 22/11/2003، مبينة أنها ستوزع البطاقات يومي غد الخميس 15 الجاري والأحد 18 منه، وسوف تقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 الجاري، على ان يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصياً إلى مبنى «السكنية» في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، موضحة أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور إلى مبنى المؤسسة في جنوب السرة- المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19/6/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، ومبينة «إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان».

وجاءت الأسماء كالتالي:

0001 فهد سالم مبارك العجمى

0002 محمد مرضي سعيد العنزي

0003 صالح يوسف صالح الحصار

0004 احمد عبدالله بن نما النما

0005 احمد علي عيسى حيدر

0006 طارق خالد يعقوب اسماعيل

0007 محمد سعد محمد الشريف

0008 احمد مطلق على الرشيدى

0009 مشارى عبدالسلام محمد العوضى

0010 عبدالرزاق فلاح فارس البصمان

0011 محمد ناهى حسين هزاع

0012 محمد عبدالعزيز حمدان الحمدان

0013 مشعل لافى على الغواص

0014 عدنان صقر عبدالكريم الصقر

0015 سعدون صالح سعدون العتيبي

0016 نواف نهار بداح المطيري

0017 طلال فالح مطلق السبيعى

0018 فلاح ضيدان فالح العجمى

0019 فراس محمد شيخان الفارسى

0020 حامد لافى فالح المطيري

0021 عيسى عبدالله عيسى القصاب

0022 انور جديع رشيد الوشيتان

0023 رشيد عبدالله احتيان الرشيدي

0024 سعود مطلق علي الرشيدي

0025 محمد جاسم عبدالله زيد

0026 مرضي سند حسن الرشيدي

0027 محمد جواد عبدالوهاب العوض

0028 عبدالعزيز شاكر محمود السبيعى

0029 سلمان نجوان جودت حمور

0030 نواف بعيجان خضران المطيري

0031 نامى يوسف عبدالله النامى

0032 حاضر حمود سعد الرشيدى

0033 جاسم هزاع زيد العنزى

0034 عبدالله طالب عبدالرحمن الياسين

0035 بندر حامد باتل المطيري

0036 علي نما محمد القربه

0037 يوسف مزعل عبدالله العتيبي

0038 نواف بدر نايف المطيري

0039 عبدالله اسماعيل عبدالله الخباز

0040 جاسم محمد عبدالله حجيلان العازمى

0041 فيصل عبدالله حسين البناء

0042 ماجد فالح عبدالله الديحانى

0043 عبدالله سعد جعلان الزعبى

0044 ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي

0045 على عبدالرسول محمود بوشهري

0046 نايف سعود بدهان المطيري

0047 منصور راشد فهد الراشد

0048 رشيد فارس سعد سعود الربعي

0049 بسام صالح ناصر بوعباس

0050 حمد منصور محمد العجمى

0051 عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن

0052 على محمد فلاح جفيدان

0053 جراح مسلم سالم الرشيدي

0054 احمد على عبدالله الجبرى

0055 غازي غزاي عبدالله الرشيدي

0056 عادل هزاع جالي الفضلي

0057 احمد عبدالله احمد النجار

0058 وليد ابراهيم خالد الشرف

0059 احمد فرحي وراد مرزوق

0060 احمد هزاع فراج الرشيدي

0061 سعود مبارك سعود العويهان العنزي

0062 صقر احمد صالح الضرمان

0063 علي محمد سعد العتيبي

0064 خليفه عبد العزيز خليفه العسعوسى

0065 عادل مطلق جريد شداد المطيري

0066 احمد حاجي محمود عبدالله

0067 احمد مرزوق عامر العجمى

0068 مساعد علي شهاب احمد العطوان

0069 حسن علي ابراهيم حاجي ابراهيم

0070 خالد وليد خالد الزنكى

0071 يوسف محمد ابراهيم دشتي

0072 مشعل فرحان سعد الرشيدى

0073 عباس يعقوب خميس الغريب

0074 جاسم محمد عايش القطان

0075 راشد زقم غازي الظفيري

0076 حمد مطر عبدالله الجديد

0077 يوسف محمد عباس الميل

0078 ناصر حسن دغيمان المطيري

0079 سعد بريك عاصي الجميلي

0080 هيثم احمد عبدالله الاديب

0081 عبدالعزيز خلف سلمان العريعر

0082 يونس عبدالصمد عبدالواحد عبد علي

0083 عبدالعزيز مكي احمد الصيرفي

0084 نايف مطلق دحام العنزي

0085 سعد مسفر حسن العجمى

0086 مبارك حسن محمد العجمي

0087 سعيد محمد سعيد العجمى

0088 سالم حمد عواد سالم

0089 فهد سالم مرزوق السالم

0090 محمد عبدالوهاب عبدالهادي النجار

0091 حسن عبدالمحسن احمد القطان

0092 جزاع بخيت ماجد بوردن

0093 عساف ناصر خالد العصيمي

0094 حسين جابر محمد هادي

0095 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج

0096 طلال عيد علي العازمي

0097 مسلم شريد مسلم سعد

0098 خالد مطلق حسن الهلفي

0099 سيف عجب عبدالله المطيرى

0100 عبدالله خالد خالد السلطان

0101 محمد ياسين عبدالله الشطي

0102 مبارك محمد مرزوق العازمي

0103 يوسف جاسم حسن اللنقاوي

0104 محمد عبدالله علي الدخيل

0105 مبارك سعد محمد العازمي

0106 محمد ساري دابي المطيري

0107 محمد شبيب مبارك العازمي

0108 خالد خلف دغيم العازمي

0109 مرعب فهيد امنوخ العازمي

0110 بشار عبدالرزاق موسي الداود

0111 محمد فهد محمد بحلق

0112 حمد ارشيد فالح العازمي

0113 يوسف سالم راضي اباالخيل

0114 عبدالله محمد مطلق العتيبي

0115 حمد سالم طالب المري

0116 سعود لافي مسيعيد دباير

0117 احمد عبدالله حمد ابوربيع

0118 مساعد ماجد جاسم العنزي

0119 محمد مرزوق سعود الرطيب

0120 مشاري حجر شعوف المطيري

0121 نايف مبارك سالم العازمي

0122 مشعل فهيد فالح مجلاد

0123 حمدان محمد عبدالله العنزي

0124 علي حسين سلطان البلام

0125 شاهين خليفه ابراهيم الغرير

0126 فهد محمد صالح الحمود

0127 راشد غانم سعيد الميع

0128 نايف علي محمد العازمى

0129 نايف محمد كميخ العجمى

0130 عبدالله ندا فهد المطيري

0131 هادي عبدالمحسن مسفر العجمي

0132 نواف حجي ناصر غريبن

0133 يوسف مهنا مطلق السنافي

0134 مسفر سراج منير العجمى

0135 حسن محمد حسين دشتى

0136 زيد صحن يحيى الهاجرى

0137 مشعل علي خلف العنزي

0138 احمد محمد عبدالله محمد

0139 خالد محمد مبارك الفجى

0140 فارس عبدالله عباس العتيبي

0141 لافي حمود عياد المطيري

0142 محمد عيد مبارك العتيبى

0143 فواز سالم علي العازمي

0144 نايف رفعان وحير العجمي

0145 مساعد عبدالعزيز علي الكندري

0146 ناصر مبخوت محمد العجمى

0147 سالم نعمه شاهر الشمري

0148 محمد فالح سالم الدواي العازمي

0149 خالد مشعل مجحم المطيري

0150 بزيع عمر ثقل العتيبي

0151 ناصر عدنان محمود العسعوسي

0152 عبدالله حمود مرزوق هداب

0153 عايض سفر عايض الهاجري

0154 ماجد لافي مفلح السبيت العازمي

0155 وليد سالم على القيلانى

0156 محمد على عبدالله الكندري

0157 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الضبيان

0158 خالد ضاحى عوض المطيرى

0159 يوسف فوزى احمد السنان

0160 سعيد محماس سعد العازمى

0161 عيد مليح مهل الرشيدي

0162 عبدالله فالح عبدالله العجمي

0163 احمد عبدالله سالم اللوغانى

0164 محمد مسلم سعران الدماك

0165 سليمان سبيل زايد العازمي

0166 راشد محمد ناصر العجمي

0167 محمد عباس خليل مراد

0168 محمد فالح ملوح العازمي

0169 مطلق عياد ثعيان البغيلي

0170 بدر سعد هادي العازمي

0171 بدر عامر علي ارطام العجمي

0172 بدر محمد حمود سعد

0173 فهد محمد خلف الخس

0174 هانى عقاب سعود الشمرى

0175 مسعد سعود سعد النومس

0176 مفرح مسفر مهدي العجمي

0177 فالح محمد سعود العازمي

0178 فهد مبارك خليفه العازمي

0179 فهد فلاح ناصر الشباك

0180 عادل عبدالله عايش الرشيدي

0181 براك سعد محمد الدغيشم

0182 يوسف طحيش جحيش الرشيدي

0183 نمر منور ضاحي المطيري

0184 صادق عبدالحسين سيد عباس الموسوي

0185 متعب عيد سعد حنيان

0186 ناصر بدر عبدالله الخضر

0187 سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي

0188 حسين عبدالرضا حسن القلاف

0189 علي هجاج عجاج العازمي

0190 حسين ناصر حسين العجمى

0191 على احمد ابراهيم دشتى

0192 يوسف عبدالله محمد المريفع

0193 عبدالعزيز عطيه محيبس العتيبي

0194 انور مبارك مطلق الرشيدى

0195 يوسف محمد سعد المويزري

0196 ضاري بدر ناصر المقهوي

0197 صقر ناصر يوسف الصقر

0198 بدر مطلق حماد العازمي

0199 راشد مسلم فهيد العجمي

0200 خالد فهد محمد العراده

0201 نايف مسلط مخلد العتيبي

0202 فيصل على حسن ذياب

0203 جدعان مطلق جدعان العازمي

0204 نصار عايض ناصر المطيري

0205 فهد متعب سعود المطيري

0206 محمد غلوم محمد حاجيه

0207 ناصر مبرد سالم العازمي

0208 سعد عبدالله حليس سلطان

0209 حسين احمد ابراهيم دشتي

0210 سالم مدغم سالم العازمى

0211 مشارى مشعل شبيب المطيرى

0212 فهد حطاب ذعار فرحان

0213 فواز هادى محمد النمران

0214 بندر سعود مبارك سعد مسعد

0215 سامي جزاع حمدان الشمري

0216 سعيد هادى سعيد منصر

0217 وليد خالد شافي المطيري

0218 محمد ابراهيم محمد جمعه

0219 فهد ناصر حسين ابو شلفه

0220 محمود عبدالوهاب محمد القلاف

0221 سعود علي سعيد منصر ناصر

0222 نايف غازي عبدالله العازمي

0223 عبدالله متعب ردعان العازمي

0224 سالم علي مثعي الصواغ العازمي

0225 محمد سويد عبدالمحسن العجمي

0226 عبدالله محمد سعد المطيرى

0227 صالح ناصر هويج العجمي

0228 سعد مضحي سلمان الهبيده

0229 فهد على ضويان العتيبي

0230 مشاري محمد سليمان الفريح

0231 عبدالله عبيد مجبل العصيمي

0232 مشعل محمد علي العجمي

0233 ضارى صقر حمد النجدى

0234 سعد مطلق زايد عوض

0235 جاسم محمد ماطر العازمي

0236 محمد عبدالحليم احمد الراشد

0237 بندر هزاع سعد المطيري

0238 ثامر محمد سعود المعصب

0239 مشعل بجاد محمد العتيبى

0240 فيصل محمد حمدان شلاح

0241 عبدالله خلاوى عبدالله الشمالى

0242 عبدالرحمن فوءاد محمد الشراح

0243 بندر خلف محمد المطيري

0244 عبد الله محمد مصلح المطيرى

0245 فيصل فلاح سلطان المطيري

0246 حمد هادي عبدالله العجمي

0247 عيسى مختار عباس خلف

0248 فيصل محمد عبدالله العنجرى

0249 عيد سلمان مطر الشمرى

0250 حمد ناصر نوار العازمي

0251 نواف محمد صالح العازمي

0252 محمد شايع عضيب الهاجري

0253 فهد ابراهيم سعد الهاجري

0254 عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر

0255 ناصر راشد ثلاب الهاجرى

0256 فهد متعب فهد الرشيدى

0257 احمد محمد احمد معراج

0258 مساعد حسين سعد المويزري

0259 ضاري فلاح منصور سفر

0260 محمد يوسف يعقوب الخليفى

0261 فهد شايع سميح العازمي

0262 خالد عوض فالح الجويسري

0263 تركي بيان مناور الراجحي

0264 طلال صحن سعد السعيدي

0265 وليد صالح لفته بارون

0266 خالد سعيد خميس البدر

0267 عبيد سلمان سالم المطيرى

0268 جاسم محمد حسين محمد السليطين

0269 عبدالرحمن مسلط عبدالرحمن العتيبى

0270 بدر محسن عيد العازمي

0271 فيصل بريدان سيف العازمي

0272 حمود مساعد حمدان العبهول

0273 ابراهيم فيصل عباس دشتي

0274 عبدالرحمن يوسف بدر الخبيزي

0275 عبدالناصر يوسف صالح الكندري

0276 علي عبدالوهاب صالح الدعيج

0277 عادل عبدالرزاق عبدالله الخبيزي

0278 حمود جزال سعود الشمري

0279 مطلق عبدالله مرزوق المطيري

0280 محمد ابراهيم اسماعيل زيد

0281 عبدالرحمن محمد عيد بن عميره

0282 حزمي محمد حرفان السهلي

0283 طلال حديجان سعد مفلح

0284 محمد فهد سعيد العجمي

0285 حمد مجبل مزرم الدواي

0286 محمد جمعان حمد المرزوق

0287 محمد عبدالله غلوم عبدالله

0288 حمود عطيه محمد الشويحان

0289 سليمان عبدالكريم غلوم حيدر

0290 نواف مبارك خليفه العازمي

0291 مبارك شبيب عماش الرشيدي

0292 هانى حسن غلوم الخاجه

0293 رياض خزعل عوده الفضلي

0294 خالد مفلح نابت الدوسري

0295 مبارك عبدالهادي محمد الهاجرى

0296 عبدالله احمد عبداللطيف العتيقي

0297 محمد سالم محمد بوعويان

0298 محمد ابراهيم عبدالله المياس

0299 سعد فهد محمد متعب

0300 عمار حسن غلوم حسين

0301 مبارك فرحان سعد الرشيدي

0302 محمد خالد عبدالله احمد

0303 خالد عبدالله فهران العدواني

0304 سعد حجاب شلاش العنزى

0305 فارس محمد فارس القحطاني