القناة الرياضية بتلفزيون الكويت تحصل على حقوق حصرية لنقل الدوري الأرجنتيني الممتاز

حصلت القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت على حقوق نقل ما تبقى من بطولات كرة القدم الأرجنتينية لهذا الموسم بشكل حصري في الشرق الاوسط بعدد 180 مباراة تنقل على الهواء مباشرة.

وقال مدير القناة الرياضية بالتكليف حمد الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن حقوق نقل الدوري الأرجنيتني يعد قفزة نوعية للقناة نظرا لأهمية هذا الدوري الذي يشهد تنافسا كبيرا ويضم كوكبة من المواهب في كرة القدم.

وأضاف الديحاني أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتغطية البطولات في استديوهات تحليلية وإعداد التقارير حولها مشيرا إلى أنه سيتم طرح تسويق لهذه التغطية مع الشركات المحلية للاعلان.

ويعد الدوري الأرجنتيني واحدا من أهم الدوريات على مستوى العالم لما يتمتع به مستوى قوي إضافة لضمه كوكبة من النجوم والمواهب الرياضية والفرق العريقة مثل بوكاجونيورز وريفربليت وأنديبندينتي وراسينغ كلوب وغيرها.