الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم ينطلق 11 أغسطس المقبل

أعلنت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تحديد يوم 11 أغسطس المقبل تاريخا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وذكرت إدارة الدوري في بيان أن بطل الموسم الماضي (مانشستر سيتي) سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بخوض المباراة الافتتاحية في 11 أغسطس القادم ضد الصاعد الجديد (بيرنلي) الذي يدربه قائد (مانشستر سيتي) السابق فينسنت كومباني.

وأشارت إلى أن الصاعدين الجديدين الآخرين (لوتون تاون) و(شيفيلد يونايتد) سيلعبان أول مواجهة لهما في الدوري الممتاز في اليوم التالي ضد (برايتون) و(كريستال بالاس) على التوالي.

وأضافت أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو سيقود فريقه الجديد (تشيلسي) في اللقاء الافتتاحي للنادي في 13 أغسطس القادم ضد (ليفربول).

وكان (مانشستر سيتي) حقق خلال الموسم المنقضي ثلاثية تاريخية بإحرازه لقب الدوري للعام الثالث على التوالي وكأس الاتحاد الإنجليزي ثم لقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه يوم السبت الماضي على (إنتر ميلان) الإيطالي بهدف نظيف.