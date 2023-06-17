عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 17 يونيو 2023

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الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم ينطلق 11 أغسطس المقبل
16 يونيو، 2023
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القناة الرياضية بتلفزيون الكويت تحصل على حقوق حصرية لنقل الدوري الأرجنتيني الممتاز
14 يونيو، 2023
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تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس
12 أبريل، 2023
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“الكويت” يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
4 أبريل، 2023
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اقتصاد
محمد الصقر: باستثناء الغزو.. خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً أشد مرارة وأكثر قهراً
5 أبريل، 2023
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(نفط الكويت) تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد
20 مارس، 2023
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“أبراج” العمانية تنقب عن النفط في حقل الوفرة
26 فبراير، 2023
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الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على “الغرفة” وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها
1 فبراير، 2023
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روسيا 2018
الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم ينطلق 11 أغسطس المقبل
16 يونيو، 2023
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القناة الرياضية بتلفزيون الكويت تحصل على حقوق حصرية لنقل الدوري الأرجنتيني الممتاز
14 يونيو، 2023
أضف تعليق
تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس
12 أبريل، 2023
أضف تعليق
“الكويت” يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
4 أبريل، 2023
أضف تعليق
اقتصاد
محمد الصقر: باستثناء الغزو.. خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً أشد مرارة وأكثر قهراً
5 أبريل، 2023
أضف تعليق
(نفط الكويت) تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد
20 مارس، 2023
أضف تعليق
“أبراج” العمانية تنقب عن النفط في حقل الوفرة
26 فبراير، 2023
أضف تعليق
الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على “الغرفة” وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها
1 فبراير، 2023
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الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم ينطلق 11 أغسطس المقبل
16 يونيو، 2023
أضف تعليق
القناة الرياضية بتلفزيون الكويت تحصل على حقوق حصرية لنقل الدوري الأرجنتيني الممتاز
14 يونيو، 2023
أضف تعليق
تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس
12 أبريل، 2023
أضف تعليق
“الكويت” يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
4 أبريل، 2023
أضف تعليق
اقتصاد
محمد الصقر: باستثناء الغزو.. خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً أشد مرارة وأكثر قهراً
5 أبريل، 2023
أضف تعليق
(نفط الكويت) تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد
20 مارس، 2023
أضف تعليق
“أبراج” العمانية تنقب عن النفط في حقل الوفرة
26 فبراير، 2023
أضف تعليق
الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على “الغرفة” وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها
1 فبراير، 2023
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
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جريدة الوطن
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“الخدمة المدنية”: الدمج بين قطاعي شؤون التوظف و(القانونية) جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة
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