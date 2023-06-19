يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444 هجرية الموافق 20 يونيو 2023 ميلادية بمبنى مجلس الأمة.
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سمو نائب الأمير وولي العهد يفتتح غدا دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة
كونا
19 يونيو، 2023
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