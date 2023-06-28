رئيس الأركان: فخورون برجال سلاح الدفاع الجوي وقيامهم بدورهم في حماية سماء الوطن

أعرب رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري عن الفخر والاعتزاز بالدور والمهام والواجبات المناطة برجال سلاح الدفاع الجوي في الدفاع والذود عن تراب الوطن وحماية سمائه.

وقال اللواء الشمري خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى سلاح الدفاع الجوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ما يقوم به هؤلاء من مهام وواجبات وعمل متواصل على مدار الساعة يعكس حجم كفاءتهم المهنية وقدراتهم الفنية في التعامل مع المنظومات الدفاعية في سبيل حماية سماء بلدنا الحبيب وحثهم على الاستمرار في خدمة وطننا الغالي.

ونقل إلى الجميع تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بمناسبة الأضحى المبارك سائلا المولى أن يديم نعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وكان في استقبال رئيس الأركان خلال الزيارة مساعد آمر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن خالد الشريعان وعدد من ضباط الدفاع الجوي.