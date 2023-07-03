الأمانة العامة لمجلس الأمة ردا على ما نشرته بعض الحسابات الإخبارية: جلسات المجلس في شهر 7 المحددة بقرار من مكتب المجلس ليس من بينها جلسات لهذا الأسبوع

نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة مانشر من بعض الحسابات الاخبارية عن تأجيل جلسة مجلس الأمة لهذا الاسبوع .

وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها ان مكتب المجلس سبق وان اتخذ قرارا في اجتماعه الاخير بتحديد مواعيد الجلسات المقررة في شهر ٧، وليس من بينها أي جلسة بتاريخ اليوم أو غدًا.

وذكر البيان ان مكتب المجلس وافق خلال الاجتماع المذكور على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة في شأن مواعيد عقد جلسات المجلس، على أن تكون الجلسات في شهر يوليو ٢٠٢٣ أسبوعية بواقع ٧ جلسات، تعقد الجلسات تباعا حسب التواريخ التالية:

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ (جلسة خاصة)

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ (جلسة خاصة)

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ (جلسة خاصة)”

وتهيب الأمانة العامة لمجلس الأمة بجميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار.