باريس سان جيرمان يعين مدرب نادي برشلونة السابق لويس انريكي مديرا فنيا

اعلن رئيس نادي (باريس سان جيرمان) ناصر الخليفي اليوم الاربعاء تعيين مدرب نادي برشلونة والمنتخب الاسباني السابق لويس انريكي مديرا فنيا للفريق حتى عام 2025.

وكشف الخليفي في مؤتمر صحفي “انها مرحلة جديدة وطريقة جديدة في اللعب” واصفا انريكي بانه “أحد أفضل المدربين في العالم” ليس بفضل ما فاز به ولكن بأسلوبه الهجومي في لعبة كرة القدم.

من جهته قال انريكي ان نادي (باريس سان جيرمان) لديه مركز تدريب واستثمر الكثير في الشباب مشيرا إلى ان “هؤلاء الشباب محظوظون للغاية”.

واضاف “لا أعرف جميع اللاعبين في العالم ولكنني حقا أريد أن أرى هؤلاء الشباب ان يكون لديهم طموح مفرط”.

وكان قد اعلن النادي في وقت سابق اليوم الاربعاء عن انفصال المدرب السابق كريستوف غالتييه رسميا من النادي.