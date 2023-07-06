“السكنية”: 6860 قسيمة جاهزة لإيصال الكهرباء في المطلاع الأسبوع المقبل

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إجمالي عدد القسائم السكنية الجاهزة لإيصال التيار الكهربائي في مدينة المطلاع السكنية وصلت إلى 5361 قسيمة سكنية وستصل إلى 6860 قسيمة إلى جانب عدد من المباني العامة في 6 ضواحي الأسبوع المقبل.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي إلى أنها تنسق مع وزارة الكهرباء والماء لفحص الأعمال لإيصال التيار الكهربائي لعدد 1499 قسيمة سكنية في الضاحيتين N6 وN9، بينما تم الانتهاء من إيصال التيار ل 3265 قسيمة سكنية في الضواحي N10 وN8 وN7 وهي القسائم السكنية المغذاة من محطات التحويل الفرعية المرتبطة بالمحطات الرئيسية أرقام H 4 و3A و3Dو3F، إلى جانب جهوزية عدد آخر من القسائم.

وأعلنت المؤسسة أنها مستمرة في أعمالها للانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم السكنية بالضواحي الواقعة في الضواحي بين N6 حتى N11قبل نهاية شهر أغسطس المقبل رغم أن الجدول الزمني المقرر لنهاية الأعمال في ديسمبر 2023.

وزادت: إن الضاحية N8 أصبحت أولى الضواحي السكنية في اكتمال وصول التيار الكهربائي إليها حيث يمكن لجميع المواطنين القاطنين بها التقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي لقسائمهم السكنية مبينة أن الضاحية N11ستتبعها في اكتمال وصول التيار الكهربائي قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وبينت المؤسسة بأنها ستستقبل طلبات إصدار شهادة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية المعلن عنها من خلال برنامج سهل بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأثنت المؤسسة على تعاون المختصين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وجهودهم في استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين أصحاب القسائم السكنية بمدينة المطلاع.