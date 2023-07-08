براعم الكويت يحصدون 9 ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات في بطولة الامارات الوطنية لمحترفي (الجوجيتسو)

أحرزت الفرق الكويتية المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي (الجوجيتسو) المقامة في أبو ظبي اليوم الجمعة تسع ميداليات ملونة منها خمس ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزية واحدة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة والذي خصص لفئة (الأشبال والبراعم) بعد أداء مميز.

وفي نهاية اليوم الأول من البطولة حصد كل من جمال اللوغاني وعبدالعزيز السليطين وسليمان اللوغاني وطلال الرويح وعلي العازمي الميداليات الذهبية في حين توج كل من خالد الراشد وإبراهيم الكندري وسعود العجلان بالفضية فيما حصد أحمد المطيري الميدالية البرونزية.

ومن جانبه أعرب مدرب فريق أكاديمية (كويت جوجيتسو) أحمد الراشد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد فعاليات اليوم الأوىل للبطولة عن فرحته بنتائج الفرق الكويتية واللاعبين الذين ظهروا بمستوى تنافسي عال حيث أثبتوا تفوقهم في اللعبة.

وقال الراشد إن “الفرق الكويتية تشارك في البطولة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية لتمثيل البلاد في البطولات الخارجية”.

وأضاف أن الهدف من المشاركة في بطولة الامارات هو اكتساب الخبرات وتطوير أداء اللاعبين في مستوياتهم ومدهم بالثقة.

وفي تصريح مماثل ل(كونا) أعرب اللاعبون عن سعادتهم الكبيرة للمشاركة في البطولة وتمثيل بلادهم مؤكدين أن هذه الإنجازات ستكون حافزا لهم لمواصلة العمل الجاد وتطوير مستوياتهم في لعبة (الجوجيتسو) مستقبلا والمشاركة في المزيد من البطولات الدولية.

وتستمر منافسات البطولة التي ينظمها اتحاد الامارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حتى ال9 من شهر يوليو الجاري حيث يشهد اليوم الثاني منافسات فئة (الشباب) تليها فئة (الهواة والمحترفين) في اليوم الثالث.