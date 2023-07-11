أعلنت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مباشرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة باللغة السويدية بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.