لجنة “معالجة المخالفات” تناقش المخالفات المهددة للأمن المجتمعي بمنطقة جليب الشيوخ

ناقشت لجنة معالجة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمنطقة جليب الشيوخ اجتماعا تنسيقيا لبحث المخالفات التي تهدد الأمن المجتمعي ووضع الحلول التي تمنع تكرار الحرائق في تلك المنطقة مستقبلا.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وبينت أن الاجتماع ناقش قيام كل جهة بدورها في التعامل مع المخالفات الموجودة للحد من الوضع بمنطقة جليب الشيوخ.

وأضاف البيان أن الفريق المكراد تقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع الجهات الحكومية المشاركة في هذا الاجتماع على أن تتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب اختصاصات كل جهة لضمان عدم تكرار نشوب حرائق بتلك المواقع.