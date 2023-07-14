حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 15 يوليو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
15 يوليو 2023
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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