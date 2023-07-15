حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 16 يوليو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.