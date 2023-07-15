حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 16 يوليو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
16 يوليو 2023
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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