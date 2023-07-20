حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 21 يوليو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 42 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 50°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.