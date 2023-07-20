حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 21 يوليو 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
21 يوليو 2023
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 42 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 1   قدم.
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