محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 21 يوليو 2023

20 يوليو، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
21 يوليو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 42 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 1 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق