لاعبة منتخب الكويت لكرة الطاولة خديجة الحلواجي تحقق أول فوز بفئة الفردي ببطولة آسيا للشباب

فازت لاعبة منتخب الكويت لكرة الطاولة خديجة الحلواجي اليوم الخميس على لاعبة منتخب نيبال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين لتحقق أول فوز للمنتخب في فئة الفردي تحت 15 سنة ضمن البطولة الآسيوية لكرة الطاولة للشباب بالدوحة.

وقدمت اللاعبة الحلواجي مباراة قوية ضد نظيرتها النيبالية واستطاعت أن تسيطر فيها على مجريات المباراة لتخرج فائزة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي الفئة نفسها خسرت اللاعبتان مريم الحلواجي وريان العيدان ضد لاعبتي منتخب الهند وتايلاند على التوالي بثلاثة أشواط دون مقابل. كما خسرت اللاعبة جنى البحوه أمام لاعبتي منتخبي تايلاند واليابان في فئة الفردي تحت 19 سنة فيما خسرت اللاعبة جنى عبدالله أمام منافستها من اوزباكستان والاخرى من الهند في منافسات ذات الفئة.

وفي مشوار منتخب الشباب بالطولة خسر اللاعب حيدر القلاف في فئة الفردي تحت 15 سنة مباراته ضد لاعب منتخب قطر بثلاثة أشواط دون مقابل فيما خسر ايضا اللاعب حسن فرج ضد لاعب منتخب الصين واللاعب خالد الدبوس ضد لاعب هونغ كونغ بذات النتيجة في نفس فئة المنافسة.

وخسر اللاعب محمد العتيبي أمام منافسه السعودي في فئة الفردي تحت 19 سنة قبل أن يخسر أيضا مباراته الثانية ضد لاعب الصين بثلاثة أشواط دون مقابل. كما خسر اللاعب خالد الحجرف مباراته الأولى في نفس الفئة أمام منافسه الإيراني بثلاثة أشواط دون مقابل فيما خسر كذلك مباراته الثانية أمام منافسه من تايبيه الصينية بعد مباراة قدم فيها الحجرف مستوى جيدا.

وكانت منافسات النسخة ال27 لبطولة آسيا للشباب لكرة الطاولة بمشاركة منتخب الكويت انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.