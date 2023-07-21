محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 22 يوليو 2023

21 يوليو، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
22 يوليو 2023

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 &#160 قدم.

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