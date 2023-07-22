موجه أول أساء للسيسي والجهراوية و”الاستئناف” تلغي تقييمه الانتقامي لموجه فني

أيدت محكمة الاستئناف حكم إلغاء تقييم موجه فني بتقدير جيد جدا مع مايترتب على ذلك من آثار وإعادة تقييمه بمعرفة جهة عمله من غير رئيسه المباشر واضع التقدير المذكور .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح أن موكلها عين معلما في وزارة التربية في شهر مارس 2002 وتدرج في عام 2017 إلى موجه فني على الدرجة الأولى وفوجئ بتقييمه جيد جدا في عام 2020 ورغم تظلمه من ذلك التقييم إلا ان وزارة التربية لم تنصفه .

واكدت الصالح أن الرئيس المباشر لموكلها أساء سلطته وظلمه وقدمت حافظة مستندات توضح إخلاص موكلها في العمل وحصوله على تقييم ممتاز فضلا

عن وجود شكوى من المدعي ضد رئيسه المباشر الموجه الأول بعد إرسال الأخير مقاطع فيديو مسيئة للرئيس والشعب المصري ومواطني محافظة الجهراء والمحاباة في توزيع اللجان بين الموجهين والموجهات وعدم المحافظة على سرية الامتحانات

وصدر تعليمات من المدير العام بتكليف مدير الشئون التعليمية بضرورة عدم إرسال الموجه الأول مقاطع خارج العمل ممايؤكد ان تقييم المدعي باطل لوجود خلافات بين الاخير ورئيسه المباشر

واستجابت المحكمة للمحامية ايلاف الصالح و ألغت تقييم موجه فني بتقدير جيد جدا مع مايترتب على ذلك من آثار وإعادة تقييمه بمعرفة جهة عمله من غير رئيسه المباشر واضع التقدير المذكوروهو ما أيدته محكمة الاسئتناف.