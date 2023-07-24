“كويت سبورت” تفاجئ عشاق “المستديرة” بنقل مباشر لمباريات النخبة الأوروبية

فاجأ تلفزيون دولة الكويت محبي كرة القدم بإتاحة فرصة لمتابعة مباريات أعرق الفرق الأوروبية على شاشة كويت سبورت الرياضية.

حيث يستمتع عشاق المستديرة حاليا بمشاهدة مباريات رحلة أبطال كرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة وتضم فرق ريال مدريد ، برشلونة ، يوفنتوس ، ميلان ، أرسنال ومانشستر يونايتد بكامل نجوم هذه الفرق.

فمنذ زمن لم يحظى المشاهد في الكويت بفرصة متابعة هذه المواجهات العالمية .

وحسب مصادر مطلعة يبدو أن قناة كويت سبورت وبتوجيه مباشر من الوكيل المساعد للتلفزيون تركي المطيري لديهم طموح كبير في الفوز بفرص النقل المباشر لعدد من المناسبات الرياضية التي تحقق نسبة مشاهدة عالية وتعود بالنفع أيضا على الاعلان التجاري في تلفزيون الكويت.

وتضيف المصادر بأن ما يستحق الإشادة أن تلفزيون الكويت استطاع توفير هذه الساعات الرياضية وقبلها الدوري الأرجنتيني ضمن الميزانية المتاحة لوزارة الإعلام وبإدارة ناجحة.

شكرا تلفزيون الكويت

شكرا وزير الإعلام

شكرا الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون.

والمشاهدين بانتظار المزيد من التميز .