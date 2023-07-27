“التعاون الاسلامي” تعلن عن اجتماع وزاري طارئ حول حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل لمناقشة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف بالسويد والدنمارك.

وذكرت أمانة منظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم الخميس أن الاجتماع الذي يأتي بناء على طلب من المملكة العربية السعودية والعراق سيعقد بشكل افتراضي.

ويعقد هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة في اليوم الثاني من شهر يوليو الحالي بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد إذ دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.