رفض مطالبة ميكانيكي بمستحقاته من شركة مقاولات

قضت المحكمة الكلية الدائرة العمالية برفض دعوى ميكانيكي ضد شركة مقاولات كبرى

وأمام المحكمة حضرت المحامية ايلاف الصالح وقدمت حافظة مستندات أكدت أن موكلتها الشركة التزمت بدفع رواتب المدعي طوال أكثر من 7 سنوات وتم إخطاره بإنهاء عمله

بعد منحه فترة الإنذار القانوني وخلالها استلم رواتبه عن تلك الفترة ولايستحق مكافأة نهاية الخدمة لعدم تجاوز راتبه السقف التأميني 1500 دينار ولا إجازة سنوية إذ أستلمها سابقا وعدم أحقيته ببدلات المسافة والسكن والمناوبة وساعات العمل الإضافية ولا العلاوات التشجيعية ولا البونص السنوي مطالبة برفض الدعوى .

وبعد إحالة الدعوى إلى الخبراء خلص التقرير إلى ذات دفوع المحامية ايلاف الصالح بعدم أحقية المدعي بطلباته ومنها عدم إستحقاقه للزيادة السنوية على العقد ولا البونص السنوي ولا تذاكر سفر له ولزوجته بواقع 200 دينار سنويا ولا يستحق مقابل رصيد إجازات سنوية منحة موقع فضلا عن عدم إستحقاقه بدلات المسافة والسكن والمناوبة والعلاوة التشجيعية وخلصت المحكمة إلى حكمها إلى رفض الدعوى .