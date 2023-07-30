جامعة الكويت تعلن عن قبول 8457 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2024/2023

أعلنت جامعة الكويت اليوم الأحد عن أسماء الطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الاول والبالغ عددهم 8457 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2024/2023 في الكليات الطبية والعلمية والانسانية.

وقال مدير الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري في مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج القبول عن الفخر بانضمام دفعة جديدة من أبناء الكويت الذين حظو بأفضل السبل وأرقى أساليب التعليم في جميع المراحل الدراسية حتى تمكنوا من الالتحاق في مختلف الكليات والتخصصات العلمية والأدبية.

وحث الظفيري الطلبة المقبولين على الجد والمثابرة ليكونوا خير ممثلين لجامعتهم بالمستقبل ومصابيح مشرقة في مختلف مجالاتهم العلمية معربا عن سعادته بهذا الحدث الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى طلاب وطالبات جامعة الكويت وأولياء أمورهم وجميع منتسبي الجامعة.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما ولوزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد لما قدموه من دعم ورعاية لأبنائهم الطلبة طوال مسيرتهم الدراسية.

من جانبها قالت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورة رواء الجارالله في تصريح مماثل إنه تم قبول جميع الطلبة للفصل الدراسي الاول ولم يتم تأجيل اي طالب للفصل الدراسي الثاني مهنئة جميع الطلبة المقبولين وذويهم.

وأوضحت الجارالله أن نظام القبول موحد بين جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم مشيرة الى ان هناك حدودا دنيا للقبول للقسم العلمي وهي 70 بالمئة وللقسم الأدبي 78 بالمئة وبإمكان الطلبة الحاصلين على هذه النسب التقدم للفصل الدراسي الثاني.