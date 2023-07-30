“الاستئناف” تؤيد رفض مطالبة مواطنة لطليقها بأحقيتها من بيع منزل بقيمة 228 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف بتأييد رفض مطالبة مواطنة لطليقها بأحقيتها من بيع منزل بقيمة 228 ألف دينار .

وكانت المدعية قد طالبت المحكمة بأحقيتها في الحصول على نصيبها من بيع المنزل بقيمة 67 ألف دينار كونها وقعت على وثيقة تملك عقد بيع العقار بقيمة 228 الف دينار .

وحضرت أمام المحكمة المحامية دلال لافي المطيري بصفتها وكيلة عن المدعي عليه الأول طليق المدعية وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقد بيع العقار محل النزاع وتضمن توقيع المدعية واقرارها مع طليقها ببيع العقار واقرارها بقبض المبلغ فضلا عن تواجدها في مجلس عقد البيع وعدم طعنها على المحرر بالتزوير

ناهيك عن أن تقرير إدارة الخبراء ووتضمنه توقيع المدعية .وفي حين قضت المحكمة برفض الدعوى طالبت المحامية دلال المطيري أمام محكمة الاستنئاف بتأييد الحكم المستأنف ورفض طعن المدعية وهو ما خلصت له المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.