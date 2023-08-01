الكندري: النقل والندب في يوليو وأغسطس وخلال عطلة الربيع في قطاع الدراسات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان مراد الكندري، أن وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري أصدر قرارا وزاريا يسمح بالندب والنقل الداخلي فيما بين وإلى إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والمراكز التابعة لها خلال شهري يوليو وأغسطس وخلال عطلة الربيع بعدما كان النقل والندب قاصراً على شهر يونيو فقط من كل عام.

وبين الكندري ان تقديم طلبات النقل سيكون متاحا من خلال بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصفة مستمرة، على أن تصدر قرارات النقل والندب فيها خلال الفترتين التي حددها القرار، مبينا ان هذا القرار جاء متسقا مع رؤية وزارة الأوقاف لتطوير المنظومة الادارية في هذا القطاع الحيوي ولضمان سير العمل بفعالية وكفاءة لتحقيق الإنجازات في قطاع الدراسات من ناحية التثقيف الشرعي في الفقه والتفسير والسيرة النبوية الشريفة.

وأكد الكندري حرص الوزارة، بتوجيهات من الوزير المطيري، على توفير بيئة جاذبة وممكنة لجميع الموظفين والمتعاملين مع الوزارة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتبني المبادرات الإبداعية تحقيقاً لرؤية الوزارة بالريادة في العمل الإسلامي.