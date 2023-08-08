المطيري: براءة مواطن من “حسبي الله على كل ظالم” في شكوى طليقته

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة مواطن من سب طليقته في موقعي الانستغرام وتويتر.

وكان الادعاء العام اتهم المتهم بسب طليقته علنا في موقعي الانستغرام وتويتر بعبارات ” حسبي الله على كل ظالم ياللي مانعين الولد من شوفة أبوه “

وفي حين أنكر المتهم ما إسند إليه من الاتهام حضرت أمام المحكمة المحامية دلال لافي المطيري بصفتها وكيلة عن المتهم مؤكدة أنه كتب العبارات سالفة وكان يشتكي فيها إلى الله ولم يوجه كلامه للشاكية وهناك خلافات بين طرفي القضية.

ودفعت المحامية المطيري بالتشكيك في صحة الاتهام وإنعدام الدليل اليقيني وخلو الأوراق من مايثبت توافر القصد الجنائي للمتهم ناهيك عن أن العبارات لاتشكل جريمة السب.

واستجابت المحكمة للمحامية دلال لافي المطيري وقضت ببراءة المتهم وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة .