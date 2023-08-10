حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 أغسطس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.