محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 أغسطس 2023

10 أغسطس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
11 أغسطس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 33&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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