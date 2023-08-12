“الغذاء والتغذية”: جميع المنتجات الواردة بما فيها الدقيق تمر بسلسلة من الفحص قبل الإفراج عنها والسماح بتداولها

أكدت هيئة الغذاء والتغذية أن جميع المنتجات الغذائية الواردة إلى البلاد، ومنها الدقيق، تمر بسلسلة من عمليات الرقابة والتدقيق والفحص من قبل المختصين في الهيئة قبل الإفراج عنها والسماح بتداولها.

وقالت الهيئة في بيان صحافي «بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تتضمن ادعاءات مغلوطة حول جودة الدقيق في دولة الكويت، تود الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن توضح أن جميع المنتجات الغذائية الواردة إلى البلاد – ومنها الدقيق – تمر بسلسلة من عمليات الرقابة والتدقيق والفحص من قبل المختصين في الهيئة قبل الإفراج عنها والسماح بتداولها، ولا يتم ذلك إلا بعد التأكد من مطابقة تلك المواد للوائح الفنية المعتمدة دوليًا ومنها المواصفات القياسية الخليجية».

وأهابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالمواطنين والمقيمين عدم نشر مقاطع غير المختصين، مع الالتزام بالرجوع إلى المصادر العلمية الموثوقة وبيانات الجهات الرسمية.