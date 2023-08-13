محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 14 أغسطس 2023

13 أغسطس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
14 أغسطس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 31&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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