حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 14 أغسطس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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