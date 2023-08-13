الفارس: مكّنا المواطنين من معرفة الأسعار الحقيقية لأكثر من 139 ألف صنف بالجمعيات

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب مشاري الفارس، أنه تم إطلاق موقع يتضمن أكثر من 139 ألف صنف معتمد في الجمعيات التعاونية، لتمكين الجميع من معرفة الأسعار الحقيقية لجميع الأصناف في الجمعيات.

وأوضح أن الموقع يمكن للجميع الاطلاع على الاصناف المعتمدة في الجمعيات التعاونية، ومن يجد صنفاً مخالفاً لما هو معتمد يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية يحارب غلاء الاسعار والزيادات المصطنعة في التعاونيات، وذلك لحماية الطبقة المتوسطة والعاملة لدعم القوة الشرائية.

وتابع: لانحارب التاجر الذي هو مواطن في النهاية ولكن اولويتنا تثبيت الاسعار وتمكين الجميع من القدرة على الشراء.

وأضاف الفارس: «نحن في اقتصاد مفتوح من ليس لديه القدره على الاستمرار في تزويد الاسواق فليخرج من السوق وليأتي غيره ذوو الملاءة ووكلاء الاصناف ذات الجودة والسعر الانسب».

وأكمل بالقول: «لن ندعم اي زيادة في الاسعار حتى ينخفض معدل التضخم وفق بيانات الدولة الرسمية ويكون هناك معالجة شاملة وعادل للمواطن والتاجر من تبعيات التضخم».

وبين أن اتحاد الجمعيات التعاونية يقوم بعمل جولات تفتيش دورية على الجمعيات لرصد أي منتج غير معتمد من الاتحاد ونحث الجمعيات على عدم دعمه وبيعه الا بعد ان يدخل ضمن المنظومة الخاصة بالجمعيات واتحادها بشكل رسمي.

وأردف قائلاً: «نقوم بالتعميم بشكل دوري على الجمعيات للالتزام بتعاميم الاتحاد والقرارات الوزارية للحفاظ على اسعار السوق، كما نحث الأسواق البديلة والموازية على بيع الأصناف بسعر الاتحاد حتى نحارب الغلاء».