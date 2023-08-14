حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 15 أغسطس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.