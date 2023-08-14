حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 15 أغسطس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
15 أغسطس 2023
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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