محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 15 أغسطس 2023

14 أغسطس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
15 أغسطس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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