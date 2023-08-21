جماهير الكرة ل “تلفزيون الكويت” : لا ترضخوا لمطالب ⁧‫”اتحاد كرة القدم”‬⁩ من أجل النقل التلفزيوني

تفاعل مغردون مع بيان وزارة الاعلام الكويتية الذي أعلن فيه رفع قيمة شراء حقوق النقل التلفزيوني من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

‏وكانت وزارة الاعلام أعلنت أنها تلقت كتابا تضمن اعتذار اتحاد القدم عن منح وزارة الإعلام حقوق النقل التلفزيوني في وقت انتهت فيه الوزارة من كل التجهيزات الفنية والتقنية استعداداً لبدء الموسم الرياضي.

‏وحسب مصادر فإن المبلغ الذي طلبه الاتحاد من وزارة الاعلام هو ١٠ آلاف دينار عن كل مباراة أي ما مجموعه المليون و ٤٠٠ ألف دينار لنقل جميع المباريات تلفزيونيا.

‏وقد جاءت ردود الفعل في الشارع الرياضي غاضبة بشدة من شروط الاتحاد الكويتي الجديدة، متسائلين بأنه لولا جهد تلفزيون الكويت في النقل التلفزيوني والاستديوهات التحليلية لمباريات الدوري الكويتي لما حقق الدوري أي تفاعل يذكر، وهو الدوري الذي يعاني أساسا من فقر في الامكانيات والأسماء المحترفة اللامعة والملاعب المتكاملة،

‏فعلى ماذا يطلب اتحاد القدم كل هذه المبالغ الكبيرة ، بل وكان الأجدر بالاتحاد أن يكون ممتنا لوزارة الاعلام على النقل التلفزيوني لهذه المباريات.

‏وهل يعلم الاتحاد حجم المبالغ الاضافية التي تتكبدها وزارة الاعلام وتلفزيون الكويت للنقل التلفزيوني بسيارات نقل وكاميرات وطاقم فني اضافة الى مقدمين ومعلقين ومحللين واستديوهات وكل هذا لخلق أجواء من التفاعل مع هذا الدوري الكويتي الذي يعتبره كثيرون “ضعيف المستوى”.

‏وتجدر الإشارة أن تلفزيون حصل على حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الأرجنتيني بحوالي ٣٠٠ ألف دينار فقط ، بينما يطلب اتحاد القدم لنقل مباريات الدوري الكويتي حوالي مليون و٤٠٠ الف !!

‏لذلك نادى مغردون ورياضيون بعدم الرضوخ لمطالب الاتحاد حتى لو وصل الأمر الى الغاء خطة النقل التلفزيون لمباريات الدوري الكويتي .

فيصل الشمري