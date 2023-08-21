تشكيل لجنة تنسيقية لتعزيز ⁧‫الإيرادات‬⁩ غير النفطية برئاسة ⁧‫#وزير_الدفاع‬⁩ وعضوية 4 وزراء

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وعضوية كلا من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزيـر التجارة والصناعة، وزيـر الماليـة، ود. عبد العزيز العصيمي (مدير إدارة الاقتصـاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية).

وكلّف المجلس اللجنة الجديدة بعدد من الاختصاصات وهي:

• النظر في كافة الموضـوعات المتصلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية بدولة الكويت، وبحث آليات العمل والمقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا الشأن، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد.

• الإشـراف على متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية لتعظيم إيراداتها، وتذليل العقبات التي قد تواجهها.

• تشكيل فرق العمل المساندة لها في سبيل إنجاز مهامها (إذا لزم الأمر).

الاجتماع التنسيقي

وجاء تشكيل اللجنة بعد استعراض نتائج الاجتماع التنسيقي الخاص بتعزيز الإيرادات غير النفطية الذي يهدف إلى ترتيب الأولويات ومناقشـة القضـايا الملحة والمقترحات والمبادرات المتعلقة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وسبل الانتفاع منها بما يضمن تحقيق ما تصبو إليه الدولة في هذا الشأن، ووضع الخطط اللازمة حيز التنفيذ.

حيث شهد الاجتماع التنسيقي تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على الاهتمام البالغ التي توليه القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاتهم السديدة فيما يخص الإسراع بمعالجة كافة الأوضاع القائمة بالعمل الحكومي، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز للمشاريع الحكومية.

وتم التباحث حول الموضوعات التالية:

– مشروع الاستثمار في المدن والمناطق والضواحي السكنية بدولة الكويت

– مشروع حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية بدولة الكويت.

– مشروعا مدينة الكويت الطبية والصباح الطبية.

– مشروع (صندوق سيادة).